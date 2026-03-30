Repas Moules-Frites

Club House Pays de Belvès Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Repas Moules-frites à volonté ! Samedi 18 avril au grand Club house de Belvès à partir de 18h30.

Au menu Tapas & amuse-bouche Moules frites Fromage Tarte aux pommes Café & digestifs offerts.

Tarifs 20€ Réservation au 06 45 57 02 98

Repas Moules-frites à volonté ! Samedi 18 avril au grand Club house de Belvès à partir de 18h30.

Au menu Tapas & amuse-bouche Moules frites Fromage Tarte aux pommes Café & digestifs offerts.

Tarifs 20€ Réservation au 06 45 57 02 98 .

Club House Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 57 02 98

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English : Repas Moules-Frites

All-you-can-eat mussels and French fries! Saturday, April 18 at the Belvès Clubhouse, starting at 6.30pm.

Menu: Tapas & amuse-bouche Moules frites Cheese Apple tart Complimentary coffee & digestifs.

Price: 20? Reservations on 06 45 57 02 98

L’événement Repas Moules-Frites Pays de Belvès a été mis à jour le 2026-03-28 par Périgord Noir Vallée Dordogne