Repas Moules-Frites Pays de Belvès
Repas Moules-Frites Pays de Belvès samedi 18 avril 2026.
Repas Moules-Frites
Club House Pays de Belvès Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Repas Moules-frites à volonté ! Samedi 18 avril au grand Club house de Belvès à partir de 18h30.
Au menu Tapas & amuse-bouche Moules frites Fromage Tarte aux pommes Café & digestifs offerts.
Tarifs 20€ Réservation au 06 45 57 02 98
Repas Moules-frites à volonté ! Samedi 18 avril au grand Club house de Belvès à partir de 18h30.
Au menu Tapas & amuse-bouche Moules frites Fromage Tarte aux pommes Café & digestifs offerts.
Tarifs 20€ Réservation au 06 45 57 02 98 .
Club House Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 57 02 98
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English : Repas Moules-Frites
All-you-can-eat mussels and French fries! Saturday, April 18 at the Belvès Clubhouse, starting at 6.30pm.
Menu: Tapas & amuse-bouche Moules frites Cheese Apple tart Complimentary coffee & digestifs.
Price: 20? Reservations on 06 45 57 02 98
L’événement Repas Moules-Frites Pays de Belvès a été mis à jour le 2026-03-28 par Périgord Noir Vallée Dordogne