Repas moules frites RISCLE Riscle

Repas moules frites RISCLE Riscle samedi 27 septembre 2025.

Repas moules frites

RISCLE 1 Rue des Pyrénées Riscle Gers

Tarif : – – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 12:00:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Swing Manouche 32 vous propose un moment convivial autour d’un grand repas moules-frites à volonté.

Au menu moules-frites, fromage, glace et café, le tout pour 18 €.

L’animation sera rythmée par une démonstration de danse country, pour une ambiance festive et chaleureuse.

Inscriptions jusqu’au 23 septembre

.

RISCLE 1 Rue des Pyrénées Riscle 32400 Gers Occitanie +33 6 24 79 42 36 swingmanouche.contact@gmail.com

English :

Swing Manouche 32 invites you to enjoy an all-you-can-eat mussels and French fries meal.

On the menu: mussels and French fries, cheese, ice cream and coffee, all for 18?

The entertainment will be punctuated by a country dance demonstration, for a warm and festive atmosphere.

? Registration until September 23

German :

Swing Manouche 32 bietet Ihnen einen geselligen Moment rund um ein großes Essen mit Muscheln und Pommes frites.

Auf dem Menü stehen Miesmuscheln mit Pommes frites, Käse, Eis und Kaffee, alles für 18 ?

Die Animation wird von einer Country-Tanzvorführung begleitet, die für eine festliche und herzliche Atmosphäre sorgt.

? Anmeldungen bis zum 23. September

Italiano :

Swing Manouche 32 vi invita a unirvi a noi per un pasto a base di cozze e patatine.

Il menu prevede cozze e patatine, formaggio, gelato e caffè, il tutto per 18?

Ci sarà anche una dimostrazione di ballo country, per un’atmosfera calda e festosa.

? Iscrizioni fino al 23 settembre

Espanol :

Swing Manouche 32 le invita a unirse a nosotros para una comida de mejillones y patatas fritas.

En el menú: mejillones y patatas fritas, queso, helado y café, todo por 18?

También habrá una demostración de baile country, para un ambiente cálido y festivo.

? Inscripciones hasta el 23 de septiembre

L’événement Repas moules frites Riscle a été mis à jour le 2025-08-28 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65