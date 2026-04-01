Repas Moules Frites Saint-Priest-la-Plaine
Repas Moules Frites Saint-Priest-la-Plaine samedi 25 avril 2026.
Saint-Priest-la-Plaine
Repas Moules Frites
Saint-Priest-la-Plaine Creuse
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Soirée animée par LINKS,
Tarif 18 €uros,
Sur réservation. .
Saint-Priest-la-Plaine 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 52 96 23
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English : Repas Moules Frites
L’événement Repas Moules Frites Saint-Priest-la-Plaine a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse