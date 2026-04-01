Saint-Priest-la-Plaine

Repas Moules Frites

Saint-Priest-la-Plaine Creuse

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Soirée animée par LINKS,

Tarif 18 €uros,

Sur réservation. .

Saint-Priest-la-Plaine 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 52 96 23

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English : Repas Moules Frites

L’événement Repas Moules Frites Saint-Priest-la-Plaine a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse