Repas moules frites Le bourg Salles-Lavalette 11 juillet 2025 07:00

Charente

Repas moules frites Le bourg L’Envie Gourmande Salles-Lavalette Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-11

fin : 2025-07-11

Date(s) :

2025-07-11

Venez vous régaler de moules frites à l’Envie Gourmande sur réservation.

.

Le bourg L’Envie Gourmande

Salles-Lavalette 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 35 47 43 lenviegourmande16@gmail.com

English : Repas moules frites

Come and treat yourself to mussels and chips at the Envie Gourmande (booking required).

German : Repas moules frites

Lassen Sie sich im L’Envie Gourmande mit Moules Frites verwöhnen (Reservierung erforderlich).

Italiano : Repas moules frites

Venite a gustare cozze e patatine all’Envie Gourmande (su prenotazione).

Espanol : Repas moules frites

Venga y deléitese con mejillones y patatas fritas en la Envie Gourmande (previa reserva).

L’événement Repas moules frites Salles-Lavalette a été mis à jour le 2025-06-20 par Office de tourisme du Sud Charente