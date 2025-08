Repas moules frites / soirée années 80 Saint-Martin-de-Villeréal

Repas moules frites / soirée années 80 Saint-Martin-de-Villeréal vendredi 8 août 2025.

Repas moules frites / soirée années 80

Le Bourg Saint-Martin-de-Villeréal Lot-et-Garonne

Début : 2025-08-08

2025-08-08

Venez danser sur les tubes des années 80 et vous régaler autour d’un bon repas moules frites en famille ou entre amis.

La soirée sera animée par DJ Kik’s.

Réservation obligatoire (jusqu’au 6 août) .

Le Bourg Saint-Martin-de-Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 15 68 35 saintmartinanim@gmail.com

English : Repas moules frites / soirée années 80

Come and dance to the hits of the 80s, and enjoy a delicious mussels and French fries meal with family and friends.

The Saint Martin de Villeréal Comité des fêtes team looks forward to seeing you there!

German : Repas moules frites / soirée années 80

Tanzen Sie zu den Hits der 80er Jahre und lassen Sie sich bei einem guten Essen mit Muscheln und Pommes frites mit der Familie oder Freunden verwöhnen.

Das Team des Festkomitees von Saint Martin de Villeréal erwartet Sie zahlreich!

Italiano :

Venite a ballare le hit degli anni ’80 e a gustare un buon pasto a base di cozze e patatine con la famiglia o gli amici.

Il team del Comitato del Festival di Saint Martin de Villeréal vi aspetta!

Espanol : Repas moules frites / soirée années 80

Ven a bailar los éxitos de los 80 y disfruta de una buena comida a base de mejillones y patatas fritas con tu familia o amigos.

El equipo de la Comisión de Fiestas de Saint Martin de Villeréal te espera

