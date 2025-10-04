Repas moules frites Salle des fêtes Suze-la-Rousse

Repas moules frites Salle des fêtes Suze-la-Rousse samedi 4 octobre 2025.

Repas moules frites

Salle des fêtes Rue du stade Suze-la-Rousse Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-10-04 19:00:00

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Repas organisé par le comité de jumelage. Soirée animée par Prodfiler. Réservation obligatoire à l’accueil touristique de Suze-La-Rousse.

Salle des fêtes Rue du stade Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 contact@drome-sud-provence.com

English :

Meal organized by the twinning committee. Evening entertainment by Prodfiler. Reservations required at Suze-La-Rousse tourist office.

German :

Vom Partnerschaftskomitee organisiertes Essen. Abendveranstaltung mit Musik von Prodfiler. Reservierung beim Tourismusbüro in Suze-La-Rousse erforderlich.

Italiano :

Pasto organizzato dal comitato di gemellaggio. Intrattenimento a cura di Prodfiler. Prenotazione obbligatoria presso l’ufficio turistico di Suze-La-Rousse.

Espanol :

Comida organizada por el comité de hermanamiento. Animación a cargo de Prodfiler. Reserva obligatoria en la oficina de turismo de Suze-La-Rousse.

