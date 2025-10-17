Repas moules frites USMR Rignac
Repas moules frites USMR Rignac samedi 14 mars 2026.
Repas moules frites USMR
Rignac Aveyron
A 20h sous les halles de l’espace Jarlan.
Repas moules frites organisé par l’Union Sportive Rignac Montbazens. .
English :
At 8pm under the Espace Jarlan covered market.
German :
Um 20 Uhr in den Hallen des Espace Jarlan.
Italiano :
Alle 20:00 nel mercato coperto Espace Jarlan.
Espanol :
A las 20.00 horas, en el mercado cubierto del Espace Jarlan.
