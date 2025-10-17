Repas moules frites USMR

Rignac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

A 20h sous les halles de l’espace Jarlan.

Repas moules frites organisé par l’Union Sportive Rignac Montbazens. .

Rignac 12390 Aveyron Occitanie

English :

At 8pm under the Espace Jarlan covered market.

German :

Um 20 Uhr in den Hallen des Espace Jarlan.

Italiano :

Alle 20:00 nel mercato coperto Espace Jarlan.

Espanol :

A las 20.00 horas, en el mercado cubierto del Espace Jarlan.

L’événement Repas moules frites USMR Rignac a été mis à jour le 2025-10-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)