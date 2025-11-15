REPAS MOUNJETADA Bretx
REPAS MOUNJETADA Bretx samedi 15 novembre 2025.
REPAS MOUNJETADA
SALLE DES FÊTES Bretx Haute-Garonne
Tarif : 20 – 20 – EUR
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Les prémices de l’automne se font sentir !
Organisée par le Comité des Fêtes & Loisirs de Bretx, la traditionnelle Mounjetada est de retour pour réchauffer les cœurs !
Venez nombreux à ce dîner festif, afin de partager un agréable moment et des émotions gustatives. Pensez à réserver. 20 .
SALLE DES FÊTES Bretx 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 46 20 mairie-bretx@wanadoo.fr
English :
Autumn is just around the corner!
German :
Die Vorboten des Herbstes machen sich bemerkbar!
Italiano :
L’autunno è alle porte!
Espanol :
El otoño está a la vuelta de la esquina
