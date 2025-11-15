REPAS MOUNJETADA

SALLE DES FÊTES Bretx Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Les prémices de l’automne se font sentir !

Organisée par le Comité des Fêtes & Loisirs de Bretx, la traditionnelle Mounjetada est de retour pour réchauffer les cœurs !

Venez nombreux à ce dîner festif, afin de partager un agréable moment et des émotions gustatives. Pensez à réserver. 20 .

SALLE DES FÊTES Bretx 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 46 20 mairie-bretx@wanadoo.fr

English :

Autumn is just around the corner!

German :

Die Vorboten des Herbstes machen sich bemerkbar!

Italiano :

L’autunno è alle porte!

Espanol :

El otoño está a la vuelta de la esquina

L’événement REPAS MOUNJETADA Bretx a été mis à jour le 2025-10-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE