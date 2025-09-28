Repas Moutouade Place Eugène Ténot Larreule

Repas Moutouade Place Eugène Ténot Larreule dimanche 28 septembre 2025.

Tarif : 9 – 9 – EUR

Début : 2025-09-28 13:00:00

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Le comité des fête organise un repas Moutouade, ouvert à tous.

Ouverture de la buvette dès 11h.

Au menu

Pêches au thon

Agneau et haricots tarbais

Fromage

Russe

vin, café et digestif compris

Petit rappel pratique pensez à apporter vos couverts.

Place Eugène Ténot LARREULE Larreule 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 36 97 72 32 mairie.larreule@wanadoo.fr

English :

The festivities committee is organizing a Moutouade meal, open to all.

The refreshment stand opens at 11am.

On the menu

Peaches with tuna

Lamb and Tarbais beans

Cheese

Russian

wine, coffee and digestif included

Practical reminder: remember to bring your own cutlery.

German :

Das Festkomitee organisiert ein Moutouade-Essen, das für alle zugänglich ist.

Die Buvette ist ab 11 Uhr geöffnet.

Auf der Speisekarte

Pfirsiche mit Thunfisch

Lamm und Bohnen aus Tarbais

Käse

Russisch

inkl. Wein, Kaffee und Digestif

Kleine praktische Erinnerung: Denken Sie daran, Ihr Besteck mitzubringen.

Italiano :

Il comitato dei festeggiamenti organizza un pasto a base di Moutouade, aperto a tutti.

Il bar apre alle 11.00.

Il menu

Pesche con tonno

Agnello e fagioli Tarbais

Formaggio

Russo

vino, caffè e digestivo inclusi

Promemoria pratico: ricordarsi di portare le proprie posate.

Espanol :

La comisión de festejos organiza una comida Moutouade abierta a todos.

El bar abre a las 11h.

El menú incluye

Melocotones con atún

Cordero con judías Tarbais

Queso

Ruso

vino, café y digestivo incluidos

Recordatorio práctico: no olvide traer sus propios cubiertos.

