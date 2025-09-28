Repas Moutouade Place Eugène Ténot Larreule
Repas Moutouade Place Eugène Ténot Larreule dimanche 28 septembre 2025.
Repas Moutouade
Place Eugène Ténot LARREULE Larreule Hautes-Pyrénées
Tarif : 9 – 9 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 13:00:00
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-28
Le comité des fête organise un repas Moutouade, ouvert à tous.
Ouverture de la buvette dès 11h.
Au menu
Pêches au thon
Agneau et haricots tarbais
Fromage
Russe
vin, café et digestif compris
Petit rappel pratique pensez à apporter vos couverts.
Place Eugène Ténot LARREULE Larreule 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 36 97 72 32 mairie.larreule@wanadoo.fr
English :
The festivities committee is organizing a Moutouade meal, open to all.
The refreshment stand opens at 11am.
On the menu
Peaches with tuna
Lamb and Tarbais beans
Cheese
Russian
wine, coffee and digestif included
Practical reminder: remember to bring your own cutlery.
German :
Das Festkomitee organisiert ein Moutouade-Essen, das für alle zugänglich ist.
Die Buvette ist ab 11 Uhr geöffnet.
Auf der Speisekarte
Pfirsiche mit Thunfisch
Lamm und Bohnen aus Tarbais
Käse
Russisch
inkl. Wein, Kaffee und Digestif
Kleine praktische Erinnerung: Denken Sie daran, Ihr Besteck mitzubringen.
Italiano :
Il comitato dei festeggiamenti organizza un pasto a base di Moutouade, aperto a tutti.
Il bar apre alle 11.00.
Il menu
Pesche con tonno
Agnello e fagioli Tarbais
Formaggio
Russo
vino, caffè e digestivo inclusi
Promemoria pratico: ricordarsi di portare le proprie posate.
Espanol :
La comisión de festejos organiza una comida Moutouade abierta a todos.
El bar abre a las 11h.
El menú incluye
Melocotones con atún
Cordero con judías Tarbais
Queso
Ruso
vino, café y digestivo incluidos
Recordatorio práctico: no olvide traer sus propios cubiertos.
