Repas musette Athesans-Étroitefontaine samedi 15 novembre 2025.
salle jean bosco Athesans-Étroitefontaine Haute-Saône
Début : 2025-11-15 19:00:00
Rdv à Athesans pour un repas musette animée par Christine Alonso.
Réservation avant le 07 novembre. .
salle jean bosco Athesans-Étroitefontaine 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 28 88 43
