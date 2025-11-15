Repas musette

salle jean bosco Athesans-Étroitefontaine Haute-Saône

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 19:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Rdv à Athesans pour un repas musette animée par Christine Alonso.

Réservation avant le 07 novembre. .

salle jean bosco Athesans-Étroitefontaine 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 28 88 43

English :

German : Repas musette

Italiano :

Espanol :

L’événement Repas musette Athesans-Étroitefontaine a été mis à jour le 2025-10-29 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL