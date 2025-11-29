REPAS MUSICAL À TAAAAAAAAAABLE! Le Montsaugeonnais
REPAS MUSICAL À TAAAAAAAAAABLE! Le Montsaugeonnais samedi 29 novembre 2025.
REPAS MUSICAL À TAAAAAAAAAABLE!
La Tour des Villains Le Montsaugeonnais Haute-Marne
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Tout public
La Tour des Villains, se renouvelle en fonction de tes demandes c’est pourquoi elle proposera cette année plusieurs repas animés.
Le premier d’entre eux se déroulera le 29 novembre autour de la traditionnelle… choucroute! Rien de mieux pour amorcer l’hiver que de ses retrouver tous ensemble autour de ce plat réconfortant tout en profitant des sonorités rock folk musette d’un accordéon.
L’apéritif est offert!
Réservation conseillée, places limitées à 50 personnes .
La Tour des Villains Le Montsaugeonnais 52190 Haute-Marne Grand Est +33 6 79 25 20 18
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement REPAS MUSICAL À TAAAAAAAAAABLE! Le Montsaugeonnais a été mis à jour le 2025-10-23 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne