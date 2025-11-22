Repas musical voyage en Nouvelle France Salle des fêtes L’Éguille

Repas musical voyage en Nouvelle France

Salle des fêtes Route de Saujon L’Éguille Charente-Maritime

Début : 2025-11-22 19:30:00

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Organisé par Amacadie. Voyage en Nouvelle France, de l’Acadie à la Louisiane ou la traversée de l’Amérique du nord en chansons.

Salle des fêtes Route de Saujon L’Éguille 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 95 92 39

English :

Organized by Amacadie. Journey to New France, from Acadia to Louisiana, or crossing North America in song.

German :

Organisiert von Amacadie. Reise nach Neufrankreich, von Akadien bis Louisiana oder die Durchquerung Nordamerikas in Liedern.

Italiano :

Organizzato da Amacadie. Viaggio nella Nuova Francia, dall’Acadia alla Louisiana, o la traversata dell’America del Nord in una canzone.

Espanol :

Organizado por Amacadie. Viaje a Nueva Francia, de Acadia a Luisiana, o la travesía de Norteamérica en canciones.

