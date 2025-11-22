Repas musical voyage en Nouvelle France Salle des fêtes L’Éguille
Repas musical voyage en Nouvelle France Salle des fêtes L’Éguille samedi 22 novembre 2025.
Repas musical voyage en Nouvelle France
Salle des fêtes Route de Saujon L’Éguille Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 19:30:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Organisé par Amacadie. Voyage en Nouvelle France, de l’Acadie à la Louisiane ou la traversée de l’Amérique du nord en chansons.
.
Salle des fêtes Route de Saujon L’Éguille 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 95 92 39
English :
Organized by Amacadie. Journey to New France, from Acadia to Louisiana, or crossing North America in song.
German :
Organisiert von Amacadie. Reise nach Neufrankreich, von Akadien bis Louisiana oder die Durchquerung Nordamerikas in Liedern.
Italiano :
Organizzato da Amacadie. Viaggio nella Nuova Francia, dall’Acadia alla Louisiana, o la traversata dell’America del Nord in una canzone.
Espanol :
Organizado por Amacadie. Viaje a Nueva Francia, de Acadia a Luisiana, o la travesía de Norteamérica en canciones.
L’événement Repas musical voyage en Nouvelle France L’Éguille a été mis à jour le 2025-11-13 par Royan Atlantique