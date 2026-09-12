UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Langres

Repas musicaux Ame 8 Langres

vendredi 25 septembre 2026 · Langres

Repas musicaux Ame 8 Langres

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Adresse
Le Goût des Autres
Ville
52200 Langres
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Langres

Repas musicaux Ame 8

Le Goût des Autres Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

Tout public
Des chansons à écouter, classiques intemporels ou pépites plus secrètes !   .

Le Goût des Autres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 7 72 41 68 00  bonjour@legout-desautres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Repas musicaux Ame 8 Langres a été mis à jour le 2026-08-31 par Antenne du Pays de Langres

À voir aussi à Langres (Haute-Marne)