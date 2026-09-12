AGENDA · Langres
Repas musicaux Ame 8 Langres
vendredi 25 septembre 2026 · Langres
Informations pratiques
Langres
Repas musicaux Ame 8
Le Goût des Autres Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Tout public
Des chansons à écouter, classiques intemporels ou pépites plus secrètes ! .
Le Goût des Autres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 7 72 41 68 00 bonjour@legout-desautres.fr
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English :
L’événement Repas musicaux Ame 8 Langres a été mis à jour le 2026-08-31 par Antenne du Pays de Langres
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