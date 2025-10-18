Repas Népalais Montcuq-en-Quercy-Blanc

Repas Népalais Montcuq-en-Quercy-Blanc samedi 18 octobre 2025.

Repas Népalais

27 allée des marronniers Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : 20 – 20 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 20:00:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

L’association Jenisha, qui vient en aide aux enfants népalais, organise un repas népalais dans la salle des fêtes de Montcuq.

Réservation obligatoire.

Apportez vos couverts.

27 allée des marronniers Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 5 65 31 89 59

English :

The Jenisha association, which helps Nepalese children, is organizing a Nepalese meal in the Montcuq village hall.

Reservations required.

Bring your own cutlery.

German :

Der Verein Jenisha, der nepalesischen Kindern hilft, organisiert ein nepalesisches Essen im Festsaal von Montcuq.

Eine Reservierung ist erforderlich.

Bringen Sie Ihr Besteck mit.

Italiano :

L’associazione Jenisha, che aiuta i bambini nepalesi, sta organizzando un pasto nepalese nella sala del villaggio di Montcuq.

È indispensabile la prenotazione.

Portate le posate.

Espanol :

La asociación Jenisha, que ayuda a los niños nepaleses, organiza una comida nepalesa en el salón del pueblo de Montcuq.

Imprescindible reservar.

Traiga sus cubiertos.

