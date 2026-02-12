Repas Normand Le Bosc-Renoult

Repas Normand

Le comité des fêtes de Le Bosc-Renoult organise un repas Normand, à la salle polyvalente.

Menu adulte apéritif et toasts chauds, terrine de poisson, blanquette de veau et riz, camembert et salade, mousse Le Normandie , café

Tarif 22€

Menu enfant jusqu’à 12 ans soft et toasts chauds, hamburger et frites, mousse Le Normandie

Tarif 12€

Réservation auprès de Bruno au 06-22-14-11-45 jusqu’au lundi 02 mars 2026 .

50 route du Pont Monte Rude Le Bosc-Renoult 61470 Orne Normandie +33 6 22 14 11 45 comitedesfetes.leboscrenoult@gmail.com

