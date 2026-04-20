Repas (omelette à l’aillet) et pétanque Douzillac
Repas (omelette à l’aillet) et pétanque Douzillac vendredi 8 mai 2026.
Douzillac
Repas (omelette à l’aillet) et pétanque
Salle des fêtes Douzillac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 12:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Menu assiette charcuterie, omelette à l’aillet, salade, fromage, dessert, vin compris.
Amenez vos boules de pétanque.
12h, salle des fêtes.
Tarifs repas 15 € 5 € (enfant -12 ans). Sur réservation.
La Boule douzillacoise 06 84 21 20 71 06 75 83 80 54
Menu assiette charcuterie, omelette à l’aillet, salade, fromage, dessert, vin compris.
Amenez vos boules de pétanque pour un moment de détente sur les terrains.
RDV 12h, salle des fêtes.
Tarifs repas 15 € 5 € (enfant -12 ans). Sur réservation.
La Boule douzillacoise 06 84 21 20 71 06 75 83 80 54 .
Salle des fêtes Douzillac 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 83 80 54
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English : Repas (omelette à l’aillet) et pétanque
Menu: charcuterie platter, omelette à l’aillet, salad, cheese, dessert, wine included.
Bring your pétanque balls.
12pm, salle des fêtes.
Meal prices: 15 ? 5 ? (children under 12). Reservations required.
La Boule douzillacoise 06 84 21 20 71 06 75 83 80 54
L’événement Repas (omelette à l’aillet) et pétanque Douzillac a été mis à jour le 2026-04-20 par Vallée de l’Isle en Périgord
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