Douzillac

Repas (omelette à l’aillet) et pétanque

Salle des fêtes Douzillac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 12:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Menu assiette charcuterie, omelette à l’aillet, salade, fromage, dessert, vin compris.

Amenez vos boules de pétanque.

12h, salle des fêtes.

Tarifs repas 15 € 5 € (enfant -12 ans). Sur réservation.

La Boule douzillacoise 06 84 21 20 71 06 75 83 80 54

Menu assiette charcuterie, omelette à l’aillet, salade, fromage, dessert, vin compris.

Amenez vos boules de pétanque pour un moment de détente sur les terrains.

RDV 12h, salle des fêtes.

Tarifs repas 15 € 5 € (enfant -12 ans). Sur réservation.

La Boule douzillacoise 06 84 21 20 71 06 75 83 80 54 .

Salle des fêtes Douzillac 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 83 80 54

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English : Repas (omelette à l’aillet) et pétanque

Menu: charcuterie platter, omelette à l’aillet, salad, cheese, dessert, wine included.

Bring your pétanque balls.

12pm, salle des fêtes.

Meal prices: 15 ? 5 ? (children under 12). Reservations required.

La Boule douzillacoise 06 84 21 20 71 06 75 83 80 54

L’événement Repas (omelette à l’aillet) et pétanque Douzillac a été mis à jour le 2026-04-20 par Vallée de l’Isle en Périgord