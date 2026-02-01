Repas Oriental Salle des Fêtes Cruzy-le-Châtel

Repas Oriental

Salle des Fêtes Place de l’Église Cruzy-le-Châtel Yonne

Tarif : 8 – 8 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 19:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Repas sur réservation. .

Salle des Fêtes Place de l’Église Cruzy-le-Châtel 89740 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 99 32 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas Oriental

L’événement Repas Oriental Cruzy-le-Châtel a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois