Repas Oriental Salle des Fêtes Cruzy-le-Châtel
Repas Oriental Salle des Fêtes Cruzy-le-Châtel samedi 28 février 2026.
Repas Oriental
Salle des Fêtes Place de l’Église Cruzy-le-Châtel Yonne
Tarif : 8 – 8 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 19:00:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Repas sur réservation. .
Salle des Fêtes Place de l’Église Cruzy-le-Châtel 89740 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 99 32 77
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Repas Oriental
L’événement Repas Oriental Cruzy-le-Châtel a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois