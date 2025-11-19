Repas Os de canards Gindou

Repas Os de canards

Salle des fêtes Gindou Lot

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19 12:00:00

fin : 2025-11-19

Date(s) :

2025-11-19

Le Cercle d’Automne de Cazals vous propose un repas os de canards pour finir l’année.

Salle des fêtes Gindou 46250 Lot Occitanie +33 6 60 99 46 49

English :

The Cercle d’Automne de Cazals proposes a duck bone meal to end the year.

German :

Der Cercle d’Automne von Cazals lädt Sie zum Jahresende zu einem Essen mit Entenknochen ein.

Italiano :

Il Cercle d’Automne de Cazals propone un pasto a base di osso d’anatra per concludere l’anno.

Espanol :

El Cercle d’Automne de Cazals propone una comida de huesos de pato para terminar el año.

