Repas Os de canards Gindou
Repas Os de canards Gindou mercredi 19 novembre 2025.
Repas Os de canards
Salle des fêtes Gindou Lot
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif réduit
Début : 2025-11-19 12:00:00
fin : 2025-11-19
2025-11-19
Le Cercle d’Automne de Cazals vous propose un repas os de canards pour finir l’année.
Salle des fêtes Gindou 46250 Lot Occitanie +33 6 60 99 46 49
English :
The Cercle d’Automne de Cazals proposes a duck bone meal to end the year.
German :
Der Cercle d’Automne von Cazals lädt Sie zum Jahresende zu einem Essen mit Entenknochen ein.
Italiano :
Il Cercle d’Automne de Cazals propone un pasto a base di osso d’anatra per concludere l’anno.
Espanol :
El Cercle d’Automne de Cazals propone una comida de huesos de pato para terminar el año.
L’événement Repas Os de canards Gindou a été mis à jour le 2025-11-07 par OT Cazals-Salviac