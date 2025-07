Repas paella avec DJ années 80 Celles

Repas paella avec DJ années 80

Halle Celles Dordogne

Début : 2025-07-05 19:30:00

2025-07-05

CAC club de football repas paella avec DJ années 80 sous la halle

Halle Celles 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 39 87 50

English : Repas paella avec DJ années 80

CAC soccer club paella dinner with 80s DJ under the hall

German : Repas paella avec DJ années 80

CAC Fußballclub Paella-Essen mit DJ der 80er Jahre in der Halle

Italiano :

Cena a base di paella della squadra di calcio del CAC con DJ anni ’80 sotto la sala del mercato coperto

Espanol : Repas paella avec DJ années 80

Comida de paella del club de fútbol CAC con DJ de los 80 bajo el mercado cubierto

