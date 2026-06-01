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Repas Paëlla Bourg-du-Bost

Repas Paëlla Bourg-du-Bost

Repas Paëlla Bourg-du-Bost dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Salle des Fëtes

Ville : 24600 Bourg-du-Bost

Département : Dordogne

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif :

Bourg-du-Bost

Repas Paëlla

Salle des Fëtes Bourg-du-Bost Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 12:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Repas paëlla à partir de 12h à la salle des fêtes
Tarif adulte 20 €, enfant de moins de 12 ans 12 €, sur inscription avant le 15 juin au 06 05 28 91 34 (prévoir son couvert).
Repas paëlla à partir de 12h à la salle des fêtes
Tarif adulte 20 €, enfant de moins de 12 ans 12 €, sur inscription avant le 15 juin au 06 05 28 91 34 (prévoir son couvert).   .

Salle des Fëtes Bourg-du-Bost 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 05 28 91 34 

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English : Repas Paëlla

Paëlla meal from 12pm at the Salle des Fêtes
Price adults 20 ?, children under 12 12 ?, registration before June 15 on 06 05 28 91 34 (bring your own cutlery).

L’événement Repas Paëlla Bourg-du-Bost a été mis à jour le 2026-06-03 par Val de Dronne