Repas Paëlla Bourg-du-Bost
Repas Paëlla Bourg-du-Bost dimanche 21 juin 2026.
Bourg-du-Bost
Repas Paëlla
Salle des Fëtes Bourg-du-Bost Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 12:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Repas paëlla à partir de 12h à la salle des fêtes
Tarif adulte 20 €, enfant de moins de 12 ans 12 €, sur inscription avant le 15 juin au 06 05 28 91 34 (prévoir son couvert).
Repas paëlla à partir de 12h à la salle des fêtes
Tarif adulte 20 €, enfant de moins de 12 ans 12 €, sur inscription avant le 15 juin au 06 05 28 91 34 (prévoir son couvert). .
Salle des Fëtes Bourg-du-Bost 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 05 28 91 34
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English : Repas Paëlla
Paëlla meal from 12pm at the Salle des Fêtes
Price adults 20 ?, children under 12 12 ?, registration before June 15 on 06 05 28 91 34 (bring your own cutlery).
L’événement Repas Paëlla Bourg-du-Bost a été mis à jour le 2026-06-03 par Val de Dronne