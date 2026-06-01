Bourg-du-Bost

Repas Paëlla

Salle des Fëtes Bourg-du-Bost Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 12:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Repas paëlla à partir de 12h à la salle des fêtes

Tarif adulte 20 €, enfant de moins de 12 ans 12 €, sur inscription avant le 15 juin au 06 05 28 91 34 (prévoir son couvert).

Repas paëlla à partir de 12h à la salle des fêtes

Tarif adulte 20 €, enfant de moins de 12 ans 12 €, sur inscription avant le 15 juin au 06 05 28 91 34 (prévoir son couvert). .

Salle des Fëtes Bourg-du-Bost 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 05 28 91 34

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English : Repas Paëlla

Paëlla meal from 12pm at the Salle des Fêtes

Price adults 20 ?, children under 12 12 ?, registration before June 15 on 06 05 28 91 34 (bring your own cutlery).

L’événement Repas Paëlla Bourg-du-Bost a été mis à jour le 2026-06-03 par Val de Dronne