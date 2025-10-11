Repas Paella Celles

Repas Paella Celles samedi 11 octobre 2025.

Repas Paella

Place de la Mairie Celles Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 12:00:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Repas Paella organisé par l’ACCA

.

Place de la Mairie Celles 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 06 43 86 28

English :

Paella meal organized by the ACCA

German :

Paella-Essen organisiert von der ACCA

Italiano :

Cena a base di paella organizzata dall’ACCA

Espanol :

Comida a base de paella organizada por la ACCA

L’événement Repas Paella Celles a été mis à jour le 2025-10-03 par Offices de Tourisme de Jonzac