Repas Paella Celles
Repas Paella Celles samedi 11 octobre 2025.
Repas Paella
Place de la Mairie Celles Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date :
Début : 2025-10-11 12:00:00
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Repas Paella organisé par l’ACCA
Place de la Mairie Celles 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 06 43 86 28
English :
Paella meal organized by the ACCA
German :
Paella-Essen organisiert von der ACCA
Italiano :
Cena a base di paella organizzata dall’ACCA
Espanol :
Comida a base de paella organizada por la ACCA
L’événement Repas Paella Celles a été mis à jour le 2025-10-03 par Offices de Tourisme de Jonzac