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AGENDA · Celles

Repas Paella Celles

samedi 3 octobre 2026 · Celles

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
12:00:00
Adresse
Place de la Mairie
Ville
17520 Celles
Département
Charente-Maritime
Tarif
22 22 22

Celles

Repas Paella

Place de la Mairie Celles Charente-Maritime

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 12:00:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Repas Paella organisé par l’ACCA
  .

Place de la Mairie Celles 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 06 43 86 28 

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English :

Paella meal organized by the ACCA

L’événement Repas Paella Celles a été mis à jour le 2026-09-09 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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