AGENDA · Celles
Repas Paella Celles
samedi 3 octobre 2026 · Celles
Informations pratiques
Celles
Repas Paella
Place de la Mairie Celles Charente-Maritime
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 12:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Repas Paella organisé par l’ACCA
.
Place de la Mairie Celles 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 06 43 86 28
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English :
Paella meal organized by the ACCA
L’événement Repas Paella Celles a été mis à jour le 2026-09-09 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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