Informations pratiques

Celles

Repas Paella

Place de la Mairie Celles Charente-Maritime

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 12:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Repas Paella organisé par l’ACCA

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Place de la Mairie Celles 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 06 43 86 28

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English :

Paella meal organized by the ACCA

L’événement Repas Paella Celles a été mis à jour le 2026-09-09 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge