Repas paella Maison solidaire Kermarron Douarnenez

Informations pratiques

Douarnenez

Repas paella

Maison solidaire Kermarron 29B Rue Charles de Foucauld Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Plat + dessert. Options végé et sans porc. .

Maison solidaire Kermarron 29B Rue Charles de Foucauld Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 31 82

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English :

L’événement Repas paella Douarnenez a été mis à jour le 2026-09-02 par OT PAYS DE DOUARNENEZ