UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Douarnenez

Repas paella Maison solidaire Kermarron Douarnenez

samedi 19 septembre 2026 · Maison solidaire Kermarron · Douarnenez

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Maison solidaire Kermarron
Adresse
29B Rue Charles de Foucauld
Ville
29100 Douarnenez
Département
Finistère
Tarif

Douarnenez

Repas paella

Maison solidaire Kermarron 29B Rue Charles de Foucauld Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Plat + dessert. Options végé et sans porc.   .

Maison solidaire Kermarron 29B Rue Charles de Foucauld Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 31 82 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Repas paella Douarnenez a été mis à jour le 2026-09-02 par OT PAYS DE DOUARNENEZ

À voir aussi à Douarnenez (Finistère)