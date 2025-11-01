Repas Paëlla et musique Gipsy Place du 14 juillet Saint-Paul-Trois-Châteaux

Repas Paëlla et musique Gipsy Place du 14 juillet Saint-Paul-Trois-Châteaux samedi 1 novembre 2025.

Repas Paëlla et musique Gipsy

Place du 14 juillet Espace de la gare Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01 12:00:00
fin : 2025-11-01 17:00:00

Date(s) :
2025-11-01

Repas Paëlla avec orchestre Rumba del Sol
  .

Place du 14 juillet Espace de la gare Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 35 42 76  bonheuretculture@yahoo.fr

English :

Paëlla dinner with Rumba del Sol orchestra

German :

Paella-Essen mit Orchester Rumba del Sol

Italiano :

Pasto della Paëlla con l’orchestra Rumba del Sol

Espanol :

Comida en la Paëlla con la orquesta Rumba del Sol

L’événement Repas Paëlla et musique Gipsy Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence