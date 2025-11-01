Repas Paëlla et musique Gipsy Place du 14 juillet Saint-Paul-Trois-Châteaux
Repas Paëlla et musique Gipsy
Place du 14 juillet Espace de la gare Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Début : 2025-11-01 12:00:00
fin : 2025-11-01 17:00:00
2025-11-01
Repas Paëlla avec orchestre Rumba del Sol
Place du 14 juillet Espace de la gare Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 35 42 76 bonheuretculture@yahoo.fr
English :
Paëlla dinner with Rumba del Sol orchestra
German :
Paella-Essen mit Orchester Rumba del Sol
Italiano :
Pasto della Paëlla con l’orchestra Rumba del Sol
Espanol :
Comida en la Paëlla con la orquesta Rumba del Sol
