Luc

REPAS PAËLLA

Luc Village Luc Lozère

Tarif : 12 – 12 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 12:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Le Foyer Rural de Luc organise un repas Paëlla accompagné de son dessert.

Inscriptions obligatoires (places limitées) avant le 30 juin.

Le Foyer Rural de Luc organise un repas Paëlla accompagné de son dessert.

Inscriptions obligatoires (places limitées) avant le 30 juin. .

Luc Village Luc 48250 Lozère Occitanie +33 7 61 29 79 76

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English :

The Foyer Rural de Luc is organizing a Paëlla dinner with dessert.

Please register before June 30 (places are limited).

L’événement REPAS PAËLLA Luc a été mis à jour le 2026-06-09 par 48-OT Langogne