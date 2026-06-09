REPAS PAËLLA Luc
REPAS PAËLLA Luc samedi 11 juillet 2026.
Luc
REPAS PAËLLA
Luc Village Luc Lozère
Tarif : 12 – 12 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 12:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Le Foyer Rural de Luc organise un repas Paëlla accompagné de son dessert.
Inscriptions obligatoires (places limitées) avant le 30 juin.
Le Foyer Rural de Luc organise un repas Paëlla accompagné de son dessert.
Inscriptions obligatoires (places limitées) avant le 30 juin. .
Luc Village Luc 48250 Lozère Occitanie +33 7 61 29 79 76
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English :
The Foyer Rural de Luc is organizing a Paëlla dinner with dessert.
Please register before June 30 (places are limited).
L’événement REPAS PAËLLA Luc a été mis à jour le 2026-06-09 par 48-OT Langogne