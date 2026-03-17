Repas Paëlla Mignavillers
Repas Paëlla Mignavillers dimanche 3 mai 2026.
Repas Paëlla
salle des fêtes Mignavillers Haute-Saône
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 12:00:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
L’association de pêche et de loisirs de La Valoise vous propose un repas paëlla à la salle des fêtes de Mignavillers. Réservations jusqu’au 28 avril. .
salle des fêtes Mignavillers 70400 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 90 19
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English : Repas Paëlla
L’événement Repas Paëlla Mignavillers a été mis à jour le 2026-03-17 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL