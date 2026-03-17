Repas Paëlla

salle des fêtes Mignavillers Haute-Saône

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 12:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

L’association de pêche et de loisirs de La Valoise vous propose un repas paëlla à la salle des fêtes de Mignavillers. Réservations jusqu’au 28 avril. .

salle des fêtes Mignavillers 70400 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 90 19

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English : Repas Paëlla

L’événement Repas Paëlla Mignavillers a été mis à jour le 2026-03-17 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL