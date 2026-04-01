Repas Paëlla Parleboscq
Repas Paëlla Parleboscq samedi 25 avril 2026.
Parleboscq
Repas Paëlla
Foyer rural Parleboscq Landes
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 12:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Ce repas est organisé par le club du 3ème âge La Persylvaine .
Au menu Paëlla, salade/fromage, dessert/café, vin compris.
Pensez à vous inscrire au plus tôt, les places sont limitées !
Ce repas est organisé par le club du 3ème âge La Persylvaine .
Au menu Paëlla, salade/fromage, dessert/café, vin compris.
Pensez à vous inscrire au plus tôt, les places sont limitées ! .
Foyer rural Parleboscq 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 44 33 44 max.goutaille@orange.fr
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English : Repas Paëlla
This meal is organized by the 3rd age club La Persylvaine .
Menu: Paëlla, salad/cheese, dessert/coffee, wine included.
Please register early.
L’événement Repas Paëlla Parleboscq a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Landes d’Armagnac
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