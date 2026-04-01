Parleboscq

Repas Paëlla

Foyer rural Parleboscq Landes

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 12:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Ce repas est organisé par le club du 3ème âge La Persylvaine .

Au menu Paëlla, salade/fromage, dessert/café, vin compris.

Pensez à vous inscrire au plus tôt, les places sont limitées !

Ce repas est organisé par le club du 3ème âge La Persylvaine .

Au menu Paëlla, salade/fromage, dessert/café, vin compris.

Pensez à vous inscrire au plus tôt, les places sont limitées ! .

Foyer rural Parleboscq 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 44 33 44 max.goutaille@orange.fr

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English : Repas Paëlla

This meal is organized by the 3rd age club La Persylvaine .

Menu: Paëlla, salad/cheese, dessert/coffee, wine included.

Please register early.

L’événement Repas Paëlla Parleboscq a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Landes d’Armagnac