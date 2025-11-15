Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Repas paëlla Saint-Auvent samedi 20 décembre 2025.

Salle des fêtes Saint-Auvent Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – 11 EUR

Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20

2025-12-20

Venez déguster une délicieuse paëlla et vivre un moment convivial.   .

Salle des fêtes Saint-Auvent 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 06 08 59 

