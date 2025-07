Repas Paëlla Auberge de Saint Gor Saint-Gor

Repas Paëlla Auberge de Saint Gor Saint-Gor samedi 9 août 2025.

Auberge de Saint Gor 30 route de Bourriot Saint-Gor Landes

L’Auberge de Saint Gor vous proposer de passer un moment convivial, gourmand et festif avec sa soirée Paëlla animée musicalement par Mill’s Band !

Au menu Melon & jambon sec | Paëlla maison | Tarte aux pommes | Café.

Réservation conseillée

Auberge de Saint Gor 30 route de Bourriot Saint-Gor 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 04 28 07

Italiano :

L’Auberge de Saint Gor vi invita a trascorrere una serata conviviale, gastronomica e festosa con la sua Paëlla e la Mill’s Band!

Il menu: Melone e prosciutto crudo | Paëlla fatta in casa | Torta di mele | Caffè.

Prenotazione consigliata

