Repas Paëlle

Salle des fêtes MAUMUSSON-LAGUIAN Maumusson-Laguian Gers

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 19:30:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

L’association La Balade du Pacherenc vous invite à partager un moment convivial à l’occasion de son repas paella.

Ouvert à tous, cet événement est l’occasion idéale de se retrouver autour d’un menu généreux et savoureux, dans une ambiance chaleureuse.

Que vous soyez habitant du territoire ou de passage, cette soirée promet un moment agréable à partager entre amis, en famille ou entre voisins.

Menu

Assiette de charcuterie

Paella

Eclair au chocolat

Vin et café compris

Sur réservation.

Salle des fêtes MAUMUSSON-LAGUIAN Maumusson-Laguian 32400 Gers Occitanie +33 6 33 63 04 32 contact@4x4dupacherenc.com

English :

The association La Balade du Pacherenc invites you to share a convivial moment at its paella dinner.

Open to all, this event is an ideal opportunity to enjoy a generous and tasty menu in a warm and friendly atmosphere.

Whether you’re a local resident or just passing through, this evening promises to be an enjoyable one to share with friends, family or neighbors.

Menu

Charcuterie platter

Paella

Chocolate eclair

Wine and coffee included

Reservations required.

