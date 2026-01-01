Repas Paëlle Salle des fêtes Maumusson-Laguian
Repas Paëlle Salle des fêtes Maumusson-Laguian samedi 24 janvier 2026.
Repas Paëlle
Salle des fêtes MAUMUSSON-LAGUIAN Maumusson-Laguian Gers
Tarif : 17 – 17 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 19:30:00
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
L’association La Balade du Pacherenc vous invite à partager un moment convivial à l’occasion de son repas paella.
Ouvert à tous, cet événement est l’occasion idéale de se retrouver autour d’un menu généreux et savoureux, dans une ambiance chaleureuse.
Que vous soyez habitant du territoire ou de passage, cette soirée promet un moment agréable à partager entre amis, en famille ou entre voisins.
Menu
Assiette de charcuterie
Paella
Eclair au chocolat
Vin et café compris
Sur réservation.
Salle des fêtes MAUMUSSON-LAGUIAN Maumusson-Laguian 32400 Gers Occitanie +33 6 33 63 04 32 contact@4x4dupacherenc.com
English :
The association La Balade du Pacherenc invites you to share a convivial moment at its paella dinner.
Open to all, this event is an ideal opportunity to enjoy a generous and tasty menu in a warm and friendly atmosphere.
Whether you’re a local resident or just passing through, this evening promises to be an enjoyable one to share with friends, family or neighbors.
Menu
Charcuterie platter
Paella
Chocolate eclair
Wine and coffee included
Reservations required.
