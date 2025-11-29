Repas palombes Houeillès

Repas palombes Houeillès samedi 29 novembre 2025.

Salle des fêtes Houeillès Lot-et-Garonne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29

2025-11-29

Avec animation et tombola
Menu
Tourin à la tomate
Assiette Houeillessaise
Salmis de palombes
Pommes de terre
Tarte fine
Café/vin
Les places sont limitées avec paiement à la réservation
Inscriptions jusqu’au 27 novembre   .

Salle des fêtes Houeillès 47420 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 60 27 47 

L’événement Repas palombes Houeillès a été mis à jour le 2025-11-22 par OT Coteaux et Landes de Gascogne