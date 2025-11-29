Repas palombes Houeillès
Repas palombes Houeillès samedi 29 novembre 2025.
Repas palombes
Salle des fêtes Houeillès Lot-et-Garonne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Avec animation et tombola
Menu
Tourin à la tomate
Assiette Houeillessaise
Salmis de palombes
Pommes de terre
Tarte fine
Café/vin
Les places sont limitées avec paiement à la réservation
Inscriptions jusqu’au 27 novembre .
Salle des fêtes Houeillès 47420 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 60 27 47
English : Repas palombes
German : Repas palombes
Italiano :
Espanol : Repas palombes
L’événement Repas palombes Houeillès a été mis à jour le 2025-11-22 par OT Coteaux et Landes de Gascogne