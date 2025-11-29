Repas palombes Houeillès

Repas palombes

Salle des fêtes Houeillès Lot-et-Garonne

Avec animation et tombola

Menu

Tourin à la tomate

Assiette Houeillessaise

Salmis de palombes

Pommes de terre

Tarte fine

Café/vin

Les places sont limitées avec paiement à la réservation

Inscriptions jusqu’au 27 novembre .

Salle des fêtes Houeillès 47420 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 60 27 47

