Repas par Pineuilh Pétanque Ligueux
Repas par Pineuilh Pétanque Ligueux samedi 21 février 2026.
Repas par Pineuilh Pétanque
Salle des fêtes Ligueux Gironde
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
La pétanque de PINEUILH organise un repas à la salle de LIGUEUX le 21 février 2026 à 19h30.
Ambiance garantie avec la présence de Mikael Vigneau.
Inscriptions par téléphone au 07 84 96 96 36.
Venez partager une belle soirée avec nous! .
Salle des fêtes Ligueux 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 96 96 36
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Repas par Pineuilh Pétanque Ligueux a été mis à jour le 2026-01-14 par OT du Pays Foyen