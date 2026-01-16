Repas par Pineuilh Pétanque Ligueux

Repas par Pineuilh Pétanque

La pétanque de PINEUILH organise un repas à la salle de LIGUEUX le 21 février 2026 à 19h30.

Ambiance garantie avec la présence de Mikael Vigneau.

Inscriptions par téléphone au 07 84 96 96 36.

Venez partager une belle soirée avec nous! .

Salle des fêtes Ligueux 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 96 96 36

