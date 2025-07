Repas par Tire en joie Tiranges

Repas par Tire en joie Tiranges vendredi 1 août 2025.

Le mois d’août débutera avec un repas portugais préparé par le Tire en joie. Le même jour, l’ASB organise son concours de boule doté du challenge Kallagan.

Restaurant le Tire en joie Tiranges 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 41 01 85

English :

August kicks off with a Portuguese meal prepared by Tire en joie. On the same day, the ASB organizes its boule competition with the Kallagan challenge.

German :

Der August beginnt mit einem portugiesischen Essen, das von Tire en joie zubereitet wird. Am selben Tag veranstaltet die ASB ihren Boule-Wettbewerb, der mit dem Kallagan-Challenge dotiert ist.

Italiano :

Il mese di agosto si apre con un pasto portoghese preparato da Tire en joie. Lo stesso giorno, l’ASB organizza la sua gara di bocce, con la sfida di Kallagan.

Espanol :

Agosto comienza con una comida portuguesa preparada por Tire en joie. Ese mismo día, la ASB organiza su competición de petanca, con el desafío Kallagan.

