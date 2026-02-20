Repas paroissial Dossenheim-Kochersberg
Repas paroissial Dossenheim-Kochersberg dimanche 21 juin 2026.
Repas paroissial
Place de l’Ecole Dossenheim-Kochersberg Bas-Rhin
Début : Dimanche 2026-06-21 12:00:00
fin : 2026-06-21 17:00:00
2026-06-21
Repas paroissial à Dossenheim Kochersberg.
Repas organisé par la paroisse au profit de la restauration des autels de l’Eglise Saints Pierre et Paul. .
Place de l’Ecole Dossenheim-Kochersberg 67117 Bas-Rhin Grand Est +33 6 83 02 94 76
English :
Parish meal in Dossenheim Kochersberg.
