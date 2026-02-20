Repas paroissial Dossenheim-Kochersberg

Repas paroissial

Place de l’Ecole Dossenheim-Kochersberg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-21 12:00:00

fin : 2026-06-21 17:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Repas paroissial à Dossenheim Kochersberg.

Repas organisé par la paroisse au profit de la restauration des autels de l’Eglise Saints Pierre et Paul. .

Place de l’Ecole Dossenheim-Kochersberg 67117 Bas-Rhin Grand Est +33 6 83 02 94 76

English :

Parish meal in Dossenheim Kochersberg.

