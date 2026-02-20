Repas paroissial Dossenheim-Kochersberg

Repas paroissial

Repas paroissial Dossenheim-Kochersberg dimanche 21 juin 2026.

Repas paroissial

Place de l’Ecole Dossenheim-Kochersberg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-21 12:00:00
fin : 2026-06-21 17:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Repas paroissial à Dossenheim Kochersberg.
Repas organisé par la paroisse au profit de la restauration des autels de l’Eglise Saints Pierre et Paul.   .

Place de l’Ecole Dossenheim-Kochersberg 67117 Bas-Rhin Grand Est +33 6 83 02 94 76 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Parish meal in Dossenheim Kochersberg.

L’événement Repas paroissial Dossenheim-Kochersberg a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg