Repas paroissial

Pfaffenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-09

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Au profit de la paroisse.

Le conseil de l’Eglise Saint-Martin de Pfaffenheim vous invite à participer au traditionnel repas paroissial. .

Pfaffenheim 68250 Haut-Rhin Grand Est pfaffcf@gmail.com

English :

For the benefit of the parish.

German :

Zugunsten der Kirchengemeinde.

Italiano :

In aiuto della parrocchia.

Espanol :

A beneficio de la parroquia.

L’événement Repas paroissial Pfaffenheim a été mis à jour le 2025-02-06 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach