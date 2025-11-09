Repas paroissial Pfaffenheim
Repas paroissial Pfaffenheim dimanche 9 novembre 2025.
Repas paroissial
Pfaffenheim Haut-Rhin
Début : Dimanche 2025-11-09
2025-11-09
Au profit de la paroisse.
Le conseil de l’Eglise Saint-Martin de Pfaffenheim vous invite à participer au traditionnel repas paroissial. .
Pfaffenheim 68250 Haut-Rhin Grand Est pfaffcf@gmail.com
English :
For the benefit of the parish.
German :
Zugunsten der Kirchengemeinde.
Italiano :
In aiuto della parrocchia.
Espanol :
A beneficio de la parroquia.
