Informations pratiques

Seebach

Repas paroissial

2 rue des Eglises Seebach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-04 12:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Venez nombreux à ce grand repas ! A 12h apéro + repas (sur réservation). A partir de 18h Tartes flambées et knacks

Venez nombreux à ce grand repas ! A 12h apéro + repas (sur réservation). A partir de 18h Tartes flambées et knacks .

2 rue des Eglises Seebach 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 6 09 36 55 35

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English :

We hope to see many of you at this big meal! At 12 p.m.: aperitif + meal (reservations required). Starting at 6 p.m.: Flammkuchen and knacks

L’événement Repas paroissial Seebach a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme de l’Alsace Verte