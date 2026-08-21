Repas paroissial Seebach
dimanche 4 octobre 2026 · Seebach
Informations pratiques
Seebach
Repas paroissial
2 rue des Eglises Seebach Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-04 12:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Venez nombreux à ce grand repas ! A 12h apéro + repas (sur réservation). A partir de 18h Tartes flambées et knacks
Venez nombreux à ce grand repas ! A 12h apéro + repas (sur réservation). A partir de 18h Tartes flambées et knacks .
2 rue des Eglises Seebach 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 6 09 36 55 35
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English :
We hope to see many of you at this big meal! At 12 p.m.: aperitif + meal (reservations required). Starting at 6 p.m.: Flammkuchen and knacks
L’événement Repas paroissial Seebach a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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