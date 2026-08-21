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Repas paroissial Seebach

dimanche 4 octobre 2026 · Seebach

Repas paroissial Seebach

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
12:00:00
Adresse
2 rue des Eglises
Ville
67160 Seebach
Département
Bas-Rhin
Tarif

Seebach

Repas paroissial

2 rue des Eglises Seebach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-04 12:00:00
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-04

Venez nombreux à ce grand repas ! A 12h apéro + repas (sur réservation). A partir de 18h Tartes flambées et knacks
Venez nombreux à ce grand repas ! A 12h apéro + repas (sur réservation). A partir de 18h Tartes flambées et knacks   .

2 rue des Eglises Seebach 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 6 09 36 55 35 

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English :

We hope to see many of you at this big meal! At 12 p.m.: aperitif + meal (reservations required). Starting at 6 p.m.: Flammkuchen and knacks

L’événement Repas paroissial Seebach a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme de l’Alsace Verte

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