Repas paroissial Truchtersheim

Repas paroissial Truchtersheim dimanche 23 novembre 2025.

Repas paroissial

20A rue de la Gare Truchtersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-23 12:00:00

fin : 2025-11-23 16:00:00

Date(s) :

2025-11-23

La Paroisse Sts Pierre et Paul de Truchtersheim vous convie à son traditionnel baeckeofe aux trois viandes avec salade verte, fromages, dessert et café.

Informations et réservations auprès d’Annie Wagner au 03 88 69 80 30 ou par mail annie.wagner@orange.fr. .

20A rue de la Gare Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 69 80 30 annie.wagner@orange.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Repas paroissial Truchtersheim a été mis à jour le 2025-07-29 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg