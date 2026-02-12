Repas Partagé – Cuisinons Ensemble Association du Bourg L’Evêque Rennes Dimanche 15 mars, 12h00 Ille-et-Vilaine

Inauguration de la nouvelle cuisine de la salle polyvalente

Repas Partagé : « Cuisinons ensemble ! »

Inauguration de la nouvelle cuisine en salle polyvalente.

Rendez-vous à partir de 12h pour préparer ensemble les meilleurs mets ou si vous prépférez, amenez vos préparations afin de les partager.

Participation libre en fin de repas.

Ambiance conviviale et découverte de l’association

Inscription : [https://framaforms.org/participation-au-repas-partage-du-dimanche-15-mars-2026-1770386696](https://framaforms.org/participation-au-repas-partage-du-dimanche-15-mars-2026-1770386696)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-15T12:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-15T14:00:00.000+01:00

1

https://www.assobourgleveque.org/

Association du Bourg L’Evêque 16 rue papu 35000 RENNES Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

contact@assobourgleveque.org 02 30 02 62 27



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

