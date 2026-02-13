Repas Partagé – Cuisinons Ensemble, Association du Bourg L’Evêque, Rennes
Repas Partagé – Cuisinons Ensemble, Association du Bourg L’Evêque, Rennes dimanche 15 mars 2026.
Repas Partagé – Cuisinons Ensemble Dimanche 15 mars, 12h00 Association du Bourg L’Evêque Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-15T12:00:00+01:00 – 2026-03-15T14:00:00+01:00
Fin : 2026-03-15T12:00:00+01:00 – 2026-03-15T14:00:00+01:00
Repas Partagé : « Cuisinons ensemble ! »
Inauguration de la nouvelle cuisine en salle polyvalente.
Rendez-vous à partir de 12h pour préparer ensemble les meilleurs mets ou si vous prépférez, amenez vos préparations afin de les partager.
Participation libre en fin de repas.
Ambiance conviviale et découverte de l’association
Inscription : https://framaforms.org/participation-au-repas-partage-du-dimanche-15-mars-2026-1770386696
Association du Bourg L’Evêque 16 rue papu 35000 RENNES Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne 02 30 02 62 27 https://www.assobourgleveque.org/ https://www.instagram.com/assobourgleveque.rennes [{« link »: « https://framaforms.org/participation-au-repas-partage-du-dimanche-15-mars-2026-1770386696 »}]
ABE