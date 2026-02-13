Repas Partagé – Cuisinons Ensemble, Association du Bourg L’Evêque, Rennes

Repas Partagé – Cuisinons Ensemble Dimanche 15 mars, 12h00 Association du Bourg L’Evêque Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-15T12:00:00+01:00 – 2026-03-15T14:00:00+01:00

Fin : 2026-03-15T12:00:00+01:00 – 2026-03-15T14:00:00+01:00

Repas Partagé : « Cuisinons ensemble ! »

Inauguration de la nouvelle cuisine en salle polyvalente.

Rendez-vous à partir de 12h pour préparer ensemble les meilleurs mets ou si vous prépférez, amenez vos préparations afin de les partager.

Participation libre en fin de repas.

Ambiance conviviale et découverte de l’association

Inscription : https://framaforms.org/participation-au-repas-partage-du-dimanche-15-mars-2026-1770386696

Association du Bourg L'Evêque
16 rue papu
35000 RENNES
Rennes 35000
Bourg l'Évesque – La Touche – Moulin du Comte
Ille-et-Vilaine
Bretagne
02 30 02 62 27
https://www.assobourgleveque.org/
https://www.instagram.com/assobourgleveque.rennes

Inauguration de la nouvelle cuisine de la salle polyvalente

ABE