Repas partagé de rentrée Equipement de quartier le Jeu de Paume Rennes Mercredi 10 septembre, 12h30

Comment être informé.e de tous les bons plans de la rentrée? Comment rencontrer de nouvelles personnes? Nous vous proposons de nous retrouver autour d’un repas partagé de rentrée !

Amenez votre pique-nique (à partager ou pas) et votre bonne humeur, nous prévoyons les boissons et quelques petites surprises !!!

Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-10T12:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-10T14:00:00.000+02:00

contact@jeudepaumerennes.fr

Equipement de quartier le Jeu de Paume 12 Rue Saint-Louis, Rennes, France Rennes 35000