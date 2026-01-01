Repas partagé et soirée DJ Centre social des Quartiers Sud Istres

Repas partagé et soirée DJ

Vendredi 16 janvier 2026 de 19h à 0h. Centre social des Quartiers Sud Allée Des Magnanarelles Istres Bouches-du-Rhône

Repas partagé pour fêter la Nouvelle Année suivi d’une soirée DJ

Pour célébrer la nouvelle année dans la joie et la convivialité! Chaque famille est invitée à apporter un plat et un dessert.

Suivie d’une soirée dansante avec animation par un DJ .

Centre social des Quartiers Sud Allée Des Magnanarelles Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Shared meal to celebrate the New Year, followed by a DJ party

