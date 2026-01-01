Repas partagé et soirée DJ Centre social des Quartiers Sud Istres
Repas partagé et soirée DJ Centre social des Quartiers Sud Istres vendredi 16 janvier 2026.
Repas partagé et soirée DJ
Vendredi 16 janvier 2026 de 19h à 0h. Centre social des Quartiers Sud Allée Des Magnanarelles Istres Bouches-du-Rhône
Repas partagé pour fêter la Nouvelle Année suivi d’une soirée DJ
Pour célébrer la nouvelle année dans la joie et la convivialité! Chaque famille est invitée à apporter un plat et un dessert.
Suivie d’une soirée dansante avec animation par un DJ .
Centre social des Quartiers Sud Allée Des Magnanarelles Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Shared meal to celebrate the New Year, followed by a DJ party
