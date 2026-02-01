Repas partagé et sortie bowling Saint-Rémy
Repas partagé et sortie bowling Saint-Rémy vendredi 27 février 2026.
Repas partagé et sortie bowling
Saint-Rémy
Début : 2026-02-27 19:00:00
RDV à 19h à la forge, pique nique tiré du sac, covoiturage.
Départ à 19h45 pour le bowling de Flers (3€/pers). Sur Inscription
Route de Caen Saint-Rémy 14570 Calvados Normandie +33 2 31 69 14 11
English :
RDV at 7pm at the forge, picnic, carpooling.
Departure at 7:45pm for Flers bowling alley (3?/pers). Registration required
