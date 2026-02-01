Repas partagé et sortie bowling

Route de Caen Saint-Rémy Calvados

Début : 2026-02-27 19:00:00

fin : 2026-02-27

2026-02-27

RDV à 19h à la forge, pique nique tiré du sac, covoiturage.

Départ à 19h45 pour le bowling de Flers (3€/pers). Sur Inscription

Route de Caen Saint-Rémy 14570 Calvados Normandie +33 2 31 69 14 11

English :

RDV at 7pm at the forge, picnic, carpooling.

Departure at 7:45pm for Flers bowling alley (3?/pers). Registration required

L’événement Repas partagé et sortie bowling Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-02-07 par OT Suisse Normande