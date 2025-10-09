Repas partagé La Semaine Bleue Aésio Résidence Beausoleil Mours-Saint-Eusèbe

Repas partagé La Semaine Bleue Aésio Résidence Beausoleil Mours-Saint-Eusèbe jeudi 9 octobre 2025.

Repas partagé La Semaine Bleue

Aésio Résidence Beausoleil 4 bis Rue des Alpes Mours-Saint-Eusèbe Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

entrée, plat, fromage, dessert

Début : 2025-10-09 11:30:00

fin : 2025-10-09 13:30:00

2025-10-09

Dans le cadre de la Semaine Bleue, Aésio Résidence Beausoleil vous propose un repas partagé convivial au sein du restaurant de la résidence, autour de spécialités Drôme-Ardèche !

Aésio Résidence Beausoleil 4 bis Rue des Alpes Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 70 31 47 ehpad.beausoleil@eovi.fr

English :

As part of the Semaine Bleue (Blue Week), Aésio Résidence Beausoleil invites you to share a convivial meal in the residence’s restaurant, featuring Drôme-Ardèche specialities!

German :

Im Rahmen der Blauen Woche lädt Aésio Résidence Beausoleil Sie zu einem geselligen gemeinsamen Essen im Restaurant der Residenz ein, bei dem Spezialitäten aus der Drôme-Ardèche auf den Tisch kommen!

Italiano :

Nell’ambito della Semaine Bleue (Settimana Blu), l’Aésio Résidence Beausoleil vi invita a condividere un pasto conviviale nel ristorante della residenza, con specialità della Drôme-Ardèche!

Espanol :

En el marco de la « Semaine Bleue » (Semana Azul), Aésio Résidence Beausoleil le invita a compartir una agradable comida en el restaurante de la residencia, con especialidades de Drôme-Ardèche

