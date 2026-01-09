Repas partage Tiers Lieu Magnac-Laval

Repas partage

Tiers Lieu 9 Place de la République Magnac-Laval Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Venez au Tiers-Lieu pour partager un repas. Apporter votre plat préféré afin de le faire découvrir. .

Tiers Lieu 9 Place de la République Magnac-Laval 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine tierslieumagnac87@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas partage

L’événement Repas partage Magnac-Laval a été mis à jour le 2026-01-07 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin