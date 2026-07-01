repas partagé rue du plan d’eau Monestier
dimanche 19 juillet 2026 · rue du plan d'eau · Monestier
Informations pratiques
Monestier
repas partagé
rue du plan d’eau Étang de Monestier Monestier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 19:36:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Pique-nique partagé pour tous. N’hésitez pas à venir passer un moment convivial au bord de l’étang de Monestier, apporter, partager votre pique-nique. Pensez à apporter tables, chaises. Jeux pour enfants…. venez en famille.
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rue du plan d’eau Étang de Monestier Monestier 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 07 36 87 mairie-monestier@orange.fr
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English :
Potluck picnic for everyone. Feel free to come and enjoy a fun time by the Monestier Pond—bring and share your picnic. Remember to bring tables, chairs, and games for the kids… bring the whole family.
L’événement repas partagé Monestier a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Val de Sioule
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