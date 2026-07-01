repas partagé rue du plan d’eau Monestier

Informations pratiques

Monestier

repas partagé

rue du plan d’eau Étang de Monestier Monestier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 19:36:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Pique-nique partagé pour tous. N’hésitez pas à venir passer un moment convivial au bord de l’étang de Monestier, apporter, partager votre pique-nique. Pensez à apporter tables, chaises. Jeux pour enfants…. venez en famille.

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rue du plan d’eau Étang de Monestier Monestier 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 07 36 87 mairie-monestier@orange.fr

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English :

Potluck picnic for everyone. Feel free to come and enjoy a fun time by the Monestier Pond—bring and share your picnic. Remember to bring tables, chairs, and games for the kids… bring the whole family.

L’événement repas partagé Monestier a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Val de Sioule