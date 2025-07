Repas partagé Saint-Jean-et-Saint-Paul

Repas partagé Saint-Jean-et-Saint-Paul samedi 16 août 2025.

Repas partagé

Saint-Jean-et-Saint-Paul Aveyron

Début : 2025-08-16

Venez partager un repas convivial aux pieds du fort de St-Jean d’Alcas.

Organisé par l’association Ensemble dans la cour de l’école. .

Saint-Jean-et-Saint-Paul 12250 Aveyron Occitanie +33 5 65 97 61 07 tourisme.stjeanstpaul@gmail.com

English :

Come and share a convivial meal at the foot of the St-Jean d’Alcas fort.

German :

Kommen Sie zu einem geselligen Essen am Fuße des Forts von St-Jean d’Alcas.

Italiano :

Venite a condividere un pasto conviviale ai piedi del forte di St-Jean d’Alcas.

Espanol :

Venga a compartir una comida de convivencia al pie del fuerte de St-Jean d’Alcas.

