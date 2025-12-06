Repas pâté de pomme de terre au profti de Téléthon Saint-Viance
Saint-Viance Corrèze
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif réduit
Soirée patté de pomme de terre ( terrine de l’océan, salade, fromage et tarte aux pommes ) 20 € apéritif, vin et varé compris au profit du Téléthon, soirée dansante avec les Sweet Ladies bulletin d’inscription à retourner à l’accueil de loisirs avec le règlement .
Saint-Viance 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 78 87 82 63
