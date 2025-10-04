Repas Patrimoine Vatan
Début : 2025-10-04 12:30:00
Les Toqués du Fourneau, la mairie et l’AEP Saint-Laurian vous convient à un « Repas Patrimoine » au profit de la Restauration de la Rosace de l’église Saint-Laurian de Vatan.
Rendez-vous le samedi 4 octobre à la salle des fêtes de Vatan à 12h30.
Au menu
Découverte apéritive
Mousse de brochet aux écrevisses
Coq au Valençay et son croustillant de pommes de terre
Brie Farcie et Sainte Maure
Sanciaux Berrichons aux pommes
Boissons comprises.
Réservation obligatoire avant le 21/09 32 .
Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 6 63 54 04 51
English :
Les Toqués du Fourneau, the Town Hall and AEP Saint-Laurian invite you to a « Heritage Meal » to raise funds for the restoration of the rose window in the Saint-Laurian church in Vatan.
German :
Les Toqués du Fourneau, die Stadtverwaltung und die AEP Saint-Laurian laden Sie zu einem « Erbgut-Essen » zugunsten der Restaurierung der Rosette der Kirche Saint-Laurian in Vatan ein.
Italiano :
Les Toqués du Fourneau, il Comune e l’AEP Saint-Laurian vi invitano a un « pasto del patrimonio » a favore del restauro del rosone della chiesa Saint-Laurian di Vatan.
Espanol :
Les Toqués du Fourneau, el ayuntamiento y la AEP Saint-Laurian le invitan a una « Comida del Patrimonio » a beneficio de la restauración del rosetón de la iglesia Saint-Laurian de Vatan.
L’événement Repas Patrimoine Vatan a été mis à jour le 2025-09-06 par OT Champs d’Amour