Repas Patrimoine Vatan

Repas Patrimoine Vatan samedi 4 octobre 2025.

Repas Patrimoine

Vatan Indre

Tarif : 32 – 32 – EUR

32

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 12:30:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Les Toqués du Fourneau, la mairie et l’AEP Saint-Laurian vous convient à un « Repas Patrimoine » au profit de la Restauration de la Rosace de l’église Saint-Laurian de Vatan.

Rendez-vous le samedi 4 octobre à la salle des fêtes de Vatan à 12h30.

Au menu

Découverte apéritive

Mousse de brochet aux écrevisses

Coq au Valençay et son croustillant de pommes de terre

Brie Farcie et Sainte Maure

Sanciaux Berrichons aux pommes

Boissons comprises.

Réservation obligatoire avant le 21/09 32 .

Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 6 63 54 04 51

English :

Les Toqués du Fourneau, the Town Hall and AEP Saint-Laurian invite you to a « Heritage Meal » to raise funds for the restoration of the rose window in the Saint-Laurian church in Vatan.

German :

Les Toqués du Fourneau, die Stadtverwaltung und die AEP Saint-Laurian laden Sie zu einem « Erbgut-Essen » zugunsten der Restaurierung der Rosette der Kirche Saint-Laurian in Vatan ein.

Italiano :

Les Toqués du Fourneau, il Comune e l’AEP Saint-Laurian vi invitano a un « pasto del patrimonio » a favore del restauro del rosone della chiesa Saint-Laurian di Vatan.

Espanol :

Les Toqués du Fourneau, el ayuntamiento y la AEP Saint-Laurian le invitan a una « Comida del Patrimonio » a beneficio de la restauración del rosetón de la iglesia Saint-Laurian de Vatan.

L’événement Repas Patrimoine Vatan a été mis à jour le 2025-09-06 par OT Champs d’Amour