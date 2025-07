Repas Périgordin Daglan

Repas Périgordin Daglan dimanche 13 juillet 2025.

Repas Périgordin

SALLE DES FETES Daglan Dordogne



Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

Dimanche 13 juillet à 20h Repas Périgordin organisé à Daglan à la Salle des fêtes.

Au menu Pâté Georgette, salade, saucisse de canard, pommes de terres, fromage et tartes aux pommes.

Tarifs 25E / -12ans 12E

Réservation obligatoire 07 85 25 00 63 / 06 77 28 69 92

SALLE DES FETES Daglan 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 28 69 92

English :

Sunday, July 13 at 8pm Périgordin meal organized in Daglan at the Salle des fêtes.

Menu: Pâté Georgette, salad, duck sausage, potatoes, cheese and apple pie.

Price: 25E / -12ans: 12E

Reservations required: 07 85 25 00 63 / 06 77 28 69 92

German : Repas Périgordin

Sonntag, den 13. Juli um 20 Uhr Repas Périgordin organisiert in Daglan in der Salle des fêtes.

Auf dem Menü stehen: Pâté Georgette, Salat, Entenwurst, Kartoffeln, Käse und Apfelkuchen.

Preise: 25E / -12Jahre: 12E

Reservierung erforderlich: 07 85 25 00 63 / 06 77 28 69 92

Italiano :

Domenica 13 luglio, alle ore 20.00, pranzo Périgordin organizzato a Daglan presso la Salle des fêtes.

Menù: Pâté Georgette, insalata, salsiccia d’anatra, patate, formaggio e torta di mele.

Prezzo: 25 € / minori di 12 anni: 12 €

Prenotazione obbligatoria: 07 85 25 00 63 / 06 77 28 69 92

Espanol : Repas Périgordin

Domingo 13 de julio a las 20.00 h Comida perigordina organizada en Daglan en la Salle des fêtes.

En el menú: paté Georgette, ensalada, salchicha de pato, patatas, queso y tarta de manzana.

Precio: 25 euros / Menores de 12 años: 12 euros

Imprescindible reservar: 07 85 25 00 63 / 06 77 28 69 92

L’événement Repas Périgordin Daglan a été mis à jour le 2025-07-08 par Périgord Noir Vallée Dordogne