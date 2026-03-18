Repas périgourdin

Salle des fêtes Fromental Haute-Vienne

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Les amateurs de gastronomie du Sud-Ouest ont rendez-vous à Fromental pour une soirée conviviale autour d’un repas périgourdin organisé par l’association Créa’telier. Cet événement gourmand promet un moment chaleureux placé sous le signe du partage et des saveurs traditionnelles. Un menu typiquement périgourdin, mettant à l’honneur les spécialités emblématiques du terroir kir, salade de gésiers, canard confit, pommes de terre sarladaises, fromage, pommes au four. .

Salle des fêtes Fromental 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 92 63 97 serenite.limousin@gmail.com

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English : Repas périgourdin

L’événement Repas périgourdin Fromental a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Monts du Limousin